Perú amplía emergencia hasta el 10 de mayo y da ayuda a 6,8 millones familias

El Gobierno de Perú amplió hasta el próximo 10 de mayo las medidas de inmovilización ciudadana que debían concluir el próximo domingo ante el avance de la epidemia del COVID-19 y anunció un apoyo económico extra a 6,8 millones de familias para afrontar la emergencia en el país.



La decisión fue anunciada este jueves por el presidente Martín Vizcarra, quien aseguró que se tomó "de manera responsable, después de escuchar los informes y recomendaciones" de especialistas, que señalan que no hay que "bajar la guardia" ante la enfermedad.



El gobernante reiteró que se busca controlar la curva ascendente de la epidemia y que, una vez que concluya la cuarentena, se dará "un proceso gradual" de reinicio de actividades en el país.



ULTIMAS CIFRAS



Vizcarra dijo que, 39 días después del inicio del estado de emergencia, se han tomado 185.238 muestras, de las cuales 20.914 han dado positivo, lo que implica 1.664 casos más que el día anterior.



Tras señalar que "esta enfermedad ha dejado un rastro de dolor, de pena, de angustia, en toda la población", informó que 572 personas han fallecido, 42 más que en la víspera.



Del total de enfermos, 2.786 están hospitalizados, mientras que 467 de ellos permanecen en unidades de cuidados intensivos (UCI).



Al respecto, el ministro de Salud, Víctor Zamora, agregó que en 212 hospitales y clínicas privadas del país hay 656 camas de UCI, de las cuales 189 aún están disponibles, aunque acotó que "en algunos lugares la capacidad instalada está llegando a su límite".



ESFUERZOS PARA VENCER A LA ENFERMEDAD



El mandatario indicó que la difícil situación obliga a "tomar decisiones, siempre pensando en el bien del país" y enfatizó que su país está "en la etapa más difícil de la enfermedad".



Señaló, sin embargo, que el Ministerio de Salud ha informado que si no se tomaban las medidas de aislamiento social, el COVID-19 "hubiera ocasionado una pérdida de vidas muchísimo mayor".



Vizcarra dijo que países "con un sistema de salud muy superior" al peruano "pasan de miles" de fallecidos "en un período similar de la enfermedad" y que su Gobierno es "consciente del daño (que causa) no solo a las personas, sino al conjunto de la sociedad".



BONO PARA MILLONES DE FAMILIAS



Tras remarcar que la curva de la enfermedad "siguen en ascenso" y Perú "no ha llegado aún a la cumbre", Vizcarra anunció que el Ejecutivo brindará un nuevo bono económico de 760 soles (unos 223 dólares) a 6,8 millones de hogares, equivalentes al 75 % de la población nacional, para afrontar el impacto de las restricciones.



"De todos los países de la región quien está haciendo mayor esfuerzo para atender a la población que requiere ayuda de su gobierno es el Perú", aseguró.



Vizcarra explicó que el otro 25 % de los peruanos, reunidos en 2,5 millones de hogares, aún cuentan "con un ingreso económico comprobado", pero el 75 % tenía un trabajo independiente o informal y "ahora ve resentido su ingreso al hogar".



"Hemos decidido ya no buscar a las familias más vulnerables, las que menos tienen, porque nos quedábamos cortos, ahora esto tiene que ser para el total de familias y excluir a las que están con sueldo", sostuvo antes de decir que se destinarán más de 5.000 millones de soles (1.428 millones de dólares) para cubrir este bono.



PROCESO GRADUAL



Vizcarra agregó que estas decisiones demuestran que su Gobierno no va "a escatimar ningún tipo de esfuerzo para atender lo que demande enfrentar esta terrible enfermedad" y que ya se trabaja "en un proceso gradual de reinicio de actividades" desde mayo.



"Pero es un reinicio calculado, medido, que cuide evitar un rebote de afectados por este virus", aclaró antes de decir que existe un plan para salir por etapas del estado de emergencia "de una manera muy calculada".



ECONOMÍA E IMPUESTO A LOS RICOS



Posteriormente, la ministra de Economía, María Antonieta Alva, reconoció que "hay mucha incertidumbre" sobre las proyecciones internacionales del impacto económico en los países, aunque se espera que el paquete fiscal diseñado por Perú sea positivo.



"Nosotros estamos ya trabajando en un programa de reapertura gradual de la economía, nos tenemos que acostumbrar a una nueva normalidad... esperamos que la recuperación económica se realice a partir del tercer y cuatro trimestre del año" acotó.



Ante la propuesta para que se aplique un impuesto solidario a las personas con mayores recursos, Alva remarcó que "los impuestos son una medida idónea y potencial en tiempos de crisis" y se están evaluando esas medidas.



Vizcarra acotó, al respecto, que el Ejecutivo ya trabaja en un pedido de facultades legislativas al Congreso para anunciar una decisión sobre el tema, "porque no hay tiempo que perder y es sumamente importante demostrar la solidaridad de los que más tienen con los que menos tienen".



MÁS DE 167.000 INTENTAN IR A REGIONES



Por otra parte, el primer ministro, Vicente Zeballos, informó que 167.000 personas se han inscrito en Lima para intentar volver a las regiones del interior del país.



Agregó que se dará prioridad a las personas de alta vulnerabilidad, siempre en coordinación con los gobiernos regionales para que el tránsito sea planificado y ordenado, ya que las personas que viajen tendrán que pasar un periodo de cuarentena.



Zeballos dijo que ya han retornado 3.579 personas y otras 1.621 partirán a siete regiones, aunque confió en que el nuevo bono económico que dará el Gobierno ayudará "para que no haya una corriente masiva de desplazamientos al interior del país"