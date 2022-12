¿Cómo denunciar el exceso de ruido en Bogotá? Le contamos

Bogotá

Tantos en zonas residenciales como por ejemplo la propiedad horizontal y también junto a las zonas aledañas a bares, discotecas, talleres mecánicos, etc, se deben cumplir normas con relación al ruido y al exceso de este mismo para no perturbar la convivencia y la tranquilidad, de no cumplirse usted puede denunciar los hechos y en W Radio le contamos cómo hacerlo.

Lo primero que debe tener en cuenta es que el ruido, definido por la Secretaría de Ambiente “el conjunto de sonidos fuertes, desagradables, no deseados o inesperados que se presentan en algún sitio y que superan los niveles permitidos”, tiene determinados decibeles permitidos según la Resolución 627 de 2006.

Por la misma línea, la Secretaría de Ambiente es la entidad competente en los casos relacionados con el exceso de ruido en espacio público, por su parte es las Policía la encargada de controlar los conflictos por este mismo motivo en los predios privados.

Según se cita en la página web de la Alcaldía Mayor de Bogotá, “la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico recomiendan en áreas urbanas un nivel de ruido ambiental no superior a los 65 decibeles, que equivalen más o menos al sonido de una conversación en un sitio público”.

Es por lo anterior que usted puede acudir a esta entidad cuando se trate del exceso de ruido en espacio público y denunciarlos por medio de sus canales de atención:

- Hacer una petición a Bogotá Te Escucha.

- Hacer uso de la Linea 195.

- Enviar un correo a la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control subdireccionivc@alcaldiabogota.gov.co

- Contactarse directamente a la línea de la Ambiente Bogotá 3778899.

Por su parte, para los ruidos en las zonas residenciales usted puede acudir directamente a la Policía y denunciar este tipo de excesos causados por los llamados ‘vecinos ruidosos’.

También puede hacer uso de la línea 123.

