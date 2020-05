Perú planea reactivar su economía en 4 fases durante la pandemia del coronavirus

El Gobierno de Perú anunció este sábado la reactivación de su economía en cuatro fases al reducir la duplicación de contagios de la COVID-19 cada ocho días, aunque en la última semana se reportaron los peores registros de muertes diarias, cuyo acumulado es de 1.200 fallecidos y 42.534 contagiados.



El plan de reactivación económica aprobado en la reunión del Consejo de Ministros contempla que comience en mayo para poner fin a 48 días de paralización casi absoluta de la economía, donde apenas han funcionado las empresas necesarias para garantizar el abastecimiento de alimentos, medicamentos, salud y energía.



Cada una de las cuatro fases está prevista que tome alrededor de un mes hasta llegar a agosto, según indicó el presidente de Perú, Martín Vizcarra, en una comparecencia televisada desde el Palacio de Gobierno de Lima.

"Es fundamental establecer la reanudación de algunas actividades, viendo el análisis propio de nuestra realidad y el análisis comparativo con otros países que en esta etapa de la epidemia comienzan a reactivar la economía con algunas actividades", comentó Vizcarra.



"Hay que buscar el equilibrio entre controlar la enfermedad y activar algunos sectores que generen el trabajo que reclama la ciudadanía", añadió el presidente peruano.





RESTAURANTES A DOMICILIO



La cuarentena está prevista que se mantenga de momento hasta el 10 de mayo, pero a partir de la próxima semana se contempla que los restaurantes puedan volver a funcionar solamente para realizar pedidos a domicilio.



El jefe de Estado anticipó que será una reactivación gradual a medida que se aprueben los protocolos para cada sector y controlada para evitar contagios mayores.



Esta decisión ha sido tomada después de que se comprobase que los contagios de coronavirus en Perú se están duplicando cada ocho días en lugar de hacerlo cada dos o tres días como ocurría al inicio de la epidemia.





CONFÍAN EN DECLIVE DE CURVA



Sin embargo, el número de casos acumulados llegó este sábado a los 42.454, con más de 2.000 nuevos en las últimas veinticuatro horas, mientras que los fallecidos ascendieron a 1.200, con 76 decesos en el último día.

"Sigue aumentando los casos, pero también aumenta la distancia. Es un indicador que nos permite avizorar que esta curva va a tender a la baja, pero tenemos que trabajar con la misma responsabilidad. No podemos bajar la guardia", aseguró Vizcarra.



"Por duras que sean las cifras de esta semana, el declive de la curva de contagios está cerca. Desde un primer momento dijimos que iba a ser un proceso muy duro y difícil. Son en estos momentos donde no podemos claudicar. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, sobre todo ahora que van a volver algunas actividades", apuntó.





HOSPITALES DE CAMPAÑA



Entre los contagiados hay actualmente 5.098 hospitalizados, lo que supone 198 menos que el viernes, mientras que conectados a respiradores artificiales hay 671, trece más que en la víspera.



A nivel nacional quedan disponibles 2.463 camas para enfermos de COVID-19 y 178 ventiladores mecánicos, pero en algunas regiones la capacidad ya ha sido sobrepasada, sobre todo en la amazónica Loreto, la más grande del país en extensión, y la norteña Lambayeque.



Para ello Vizcarra anunció que el Seguro Social de Salud (EsSalud) instalará dos hospitales de campaña que ampliarán la oferta hospitalaria de estos dos departamentos.



Asimismo, ya hay instalados 800 camas más en la villa de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, el complejo utilizado como hospital de emergencia de la COVID-19 en Lima, donde inicialmente se habían instalado 900 camas.







INDULTOS A PRESOS



Vizcarra también comunicó que ya tiene en sus manos los primeros informes para reducir penas e indultar a presos por delitos menores que presentan factores de riesgo ante un eventual contagio del coronavirus SARS-CoV-2, tras revelarse que al menos 30 reclusos han fallecido y otros 600 han resultado contagiados.



Entre los presos beneficiados habrá mujeres embarazadas o que viven en la prisión con sus niños menores de 3 años, precisó Vizcarra, quien reiteró que en este proceso no saldrán libres personas condenadas por delitos graves como violaciones, asesinatos, extorsiones o narcotráfico.



En ese sentido, Vizcarra instó al Poder Judicial a revisar los casos de 30.000 procesados que están en las cárceles de Perú en prisión preventiva a la espera de sentencia o de juicio, lo que supone casi una tercera parte de los 97.500 reos a nivel nacional.







APOYO DE CHINA



El mandatario peruano reveló que mantuvo una conversación telefónica con el presidente de China, Xi Jinping, quien se comprometió "no solo a apoyar a Perú con equipos y accesorios sino también con conocimiento científico".



"Ha sido una conversación muy útil. Estamos seguros que los resultados de esta conversación se van a ver en las próximas semanas. Hay un compromiso de agilizar esta relación para atender las necesidades de esta pandemia", concluyó Vizcarra.



Perú ya ha recibido algunas donaciones de material médico y de protección de empresas chinas, a la que también ha confiado para adquirir cientos de miles de pruebas que está aplicando actualmente a un promedio de 20.000 diarias, hasta llegar este sábado a un total de más de 355.000.