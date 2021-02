Polémica en Italia por inclusión de la comunidad LGBTI como sujetos de riesgo del COVID

La autoridad sanitaria de la localidad italiana de La Spezia (Liguria, norte) ha incluido en un formulario de coronavirus a los homosexuales entre las categorías de colectivos riesgo con prioridad para la vacunación, un hecho que ha sido duramente criticado en el país.



La polémica ha surgido cuando el candidato a las elecciones de Liguria de 2020 por los gubernamentales Partido Democrático (PD, centroizquierda) y Movimiento 5 Estrellas, Ferruccio Sansa, ha condenado que las autoridades sanitarias de La Spezia habían incluido a los homosexuales en una lista de "sujetos con conductas de riesgo, junto con drogadictos y personas relacionadas con la prostitución".



El formulario ha sido distribuido entre los ciudadanos en el marco de la campaña de vacunación y para gestionar las reservas de colectivos con prioridad.



Los reproches se han sucedido de inmediato y la senadora Monica Cirinnà, impulsora de la ley que reconoce las uniones civiles entre los homosexuales desde 2016, ha dicho que "es inaceptable que aparezca una referencia a la homosexualidad entre las conductas de riesgo en un formulario de acceso a cualquier servicio de salud".



"Se trata de una grave violación de la dignidad personal, signo de una cultura todavía demasiado extendida y que tiende a estigmatizar la homosexualidad", ha destacado.



El director de la entidad sanitaria local, Paolo Cavagnaro, ha pedido disculpas : "Un claro error, lo reconocemos, que también estamos tratando de explicarnos por lo que solo podemos pedir disculpas".



El caso ha estallado este jueves y horas después se ha descubierto que el formulario había sido descargado directamente de la página web del Ministerio de Sanidad el pasado octubre.

El presidente de la región de Liguria, el conservador Giovanni Toti, ha calificado lo sucedido de "increíble y vergonzoso" y ha acusado a la oposición de querer crear confusión sin antes comprobar los hechos.



"En cuanto a la increíble y vergonzosa inclusión de los homosexuales entre los 'sujetos con factores de riesgo' para las prioridades de vacunación, tras una primera investigación interna se ha descubierto que el error deriva de un copia-pega de las directrices ministeriales. Obviamente esto multiplica el error, aunque no lo elimina", ha escrito Toti en su perfil de Facebook.



"Evidentemente esto me da la razón sobre la total incapacidad, ignorancia, mala fe y torpeza de parte de la oposición en Liguria, que para acusar no se molesta en averiguar e investigar primero", ha añadido, en referencia a Sansa, que había descubierto el error.



El Ministerio de Sanidad italiano ha explicado en un comunicado que "solo el comportamiento determina el riesgo y no la orientación sexual de las personas" y ha reconocido que se trataba de "un antiguo documento utilizado para las donaciones de sangre".



"La nueva propuesta en documentos ministeriales de formulaciones antiguas y desactualizadas será inmediatamente corregida", ha concluido