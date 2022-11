Presidente Rajoy reitera que no pedirá ayuda de UE hasta conocer condiciones

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, insistió hoy en que está "estudiando la situación" y que no pedirá la ayuda europea hasta conocer en qué condiciones se otorgaría y si le convienen a los españoles.



En la primera entrevista que concede a la estatal Televisión Española desde que llegó al poder hace nueve meses, el mandatario y líder del conservador Partido Popular (PP) aseguró que "estamos estudiando si nos conviene o no" pedir la ayuda y "si la necesitamos o no".



Esta segunda ayuda se sumaría a la ya acordada por Bruselas de hasta 100.000 millones de euros para el sistema bancario español, muy afectado por el estallido de la burbuja inmobiliaria.



"En estos momentos el Banco Central Europeo ha tomado una decisión muy importante y el Gobierno tiene que estudiarlo", afirmó, acerca del anuncio de que el BCE comprará deuda de los países en dificultades en los mercados secundarios.



Pero agregó que las condiciones de la ayuda no las pone el BCE sino la UE y aseguró que no le gustaría y no podría aceptar que le impusieran las políticas concretas en las que tiene que reducir el gasto.



Rajoy, a pesar de las preguntas de los periodistas que le entrevistaban, rehusó referirse a las "líneas rojas" que el Ejecutivo no traspasaría al pactar la condiciones de una petición de ayuda al fondo de rescate europeo, e insistió en que hay que ser prudente antes de tomar una decisión.



Pero negó hoy que esté negociando una rebaja en las prestaciones por jubilación. "Si hay algo que no tocaré, son las pensiones", señaló.

"El pensionista es la persona más indefensa, el que lo tiene más difícil, porque no va a ponerse a buscar un puesto de trabajo a los 85 o los 90 años", insistió.



Desde su llegada al poder tras la derrota del Partido Socialista en las elecciones de noviembre de 2011, el Gobierno de Rajoy ha adoptado una serie de medidas de ajuste con el objetivo de reducir el déficit.



Entre ellas, la subida del IVA, la eliminación de la paga de Navidad para los empleados públicos o la reducción de las prestaciones por desempleo, mientras en España la tasa de paro se acerca ya al 25 por ciento de la población activa y es del 50 por ciento entre los jóvenes.



El presidente del Gobierno subrayó que lo importante es cumplir con el objetivo de déficit público comprometido, que es del 6,3 % del PIB para este año, y hasta el 2,8 % en 2014.