Príncipe Harry publicará libro en medio de la tensa relación con la familia real

La editorial Penguin Random House anunció que el Príncipe Harry publicará un libro de sus memorias el próximo año. El libro sale en medio de la tensa relación entre el Príncipe Enrique y la familia real británica.

"Escribo esto no como el príncipe que nací, sino como el hombre en el cual me he convertido", dijo Harry.

"Vestí muchos sombreros diferentes a lo largo de los años, tanto literalmente como de manera figurada, y mi esperanza es que al contar mi historia -los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas- pueda ayudar a mostrar que no importa de dónde venimos, tenemos más en común de lo que pensamos", se lee en el comunicado.

También añadió que está “profundamente agradecido por la oportunidad de compartir lo que he aprendido durante el curso de mi vida hasta ahora, y entusiasmado de que la gente lea un relato de primera mano de mi vida que es preciso y totalmente verdadero”

La editorial explica que el libro será como “unas memorias íntimas y sinceras de una de las figuras globales más fascinantes e influyentes de nuestro tiempo”.

El texto hablará de la niñez del Príncipe, del fallecimiento de la Princesa Diana, del servicio militar que prestó. Además, sobre su papel como esposo y padre.

Según la prensa británica, Enrique contará con la ayuda del escritor J. R. Moehringer. Por otro lado, la editorial reveló que el Príncipe donará el dinero que recoja en obras de caridad.