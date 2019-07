El papa Francisco pidió hoy en su cuenta en Twitter orar "por los enfermos que son abandonados hasta dejarlos morir" y que los médicos ayuden a vivir y no la quiten, en una aparente alusión al francés Vincent Lambert al que se le ha retirado el tratamiento que le ha mantenido en vida.



"Oremos por los enfermos que son abandonados hasta dejarlos morir. Una sociedad es humana si protege la vida, toda vida, desde el inicio hasta su fin natural, sin decidir quién es digno o no de vivir. ¡Que los médicos ayuden a la vida, no la quiten!", se lee en la cuenta de Twitter del papa, que se publica en nueve idiomas.

El papa ya se había expresado sobre este caso hace algunas semanas en Twitter cuando escribió: "Roguemos por cuantos viven en estado de grave enfermedad. Custodiemos siempre la vida, don de Dios, desde el inicio hasta su fin natural. No cedamos a la cultura del descarte".



El año pasado, Francisco lanzó también dos llamamientos públicos a favor de Vincent Lambert y el niño británico Alfie Evans, al que también desconectaron de las maquinas que le mantenían con vida y murió días después.

Oremos por los enfermos que son abandonados hasta dejarlos morir. Una sociedad es humana si protege la vida, toda vida, desde el inicio hasta su fin natural, sin decidir quién es digno o no de vivir. ¡Que los médicos ayuden la vida, no la quiten! — Papa Francisco (@Pontifex_es) 10 de julio de 2019

