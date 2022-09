El presidente de Cuba, Raúl Castro, no asistirá a la VIII Cumbre de las Américas que comienza en Lima, donde la isla previsiblemente estará representada por su ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, quien ya se encuentra en la capital peruana, indicaron a Efe fuentes diplomáticas.



Hasta ahora el Gobierno cubano no había concretado quién encabezaría su delegación al foro regional, aunque se especulaba con que ante la inasistencia de Castro, lo haría el vicepresidente primero, Miguel Díaz-Canel.



Castro, de 86 años, dejará la Presidencia el próximo 19 de abril tras dos mandatos al frente de la isla, y aunque no está confirmado oficialmente, es de esperar que su sucesor sea Díaz-Canel, de 57 años.