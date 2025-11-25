Peláez y De Francisco en La WPeláez y De Francisco en La W

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 25 de noviembre de 2025

Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron las dos primeras jornadas de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay-II.

Peláez y de Francisco de W Radio

Hernán Peláez y Martín de Francisco, este 25 de noviembre, hablaron sobre los cuadrangulares del FPC y sus primeros resultados.

Asimismo, se refirieron a la actuación de los jugadores colombianos que participarán en la quinta jornada de la UEFA Champions League.

Escuche el capítulo completo aquí:

