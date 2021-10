Revelan primeras imágenes de Alec Baldwin tras matar por accidente a una mujer

El actor estadounidense Alec Baldwin se volvió tendencia mundial en redes sociales luego de que se conociera que mató por accidente a la directora de fotografía Halyna Hutchins, de 42 años, e hirió al director de la película ‘Rust’, Joel Souza.

Según la Oficina del Sheriff del condado de Santa Fe, la mujer fue trasladada en helicóptero al hospital de la Universidad de Nuevo México, lugar en donde finalmente la declararon muerta.

Por su parte, Joel Souza fue enviado en ambulancia al Centro Médico Regional Christus St. Vincent y por el momento no se conocen más detalles de su estado de salud.

Mientras tanto, en redes sociales se difundieron rápidamente las imágenes captadas por el fotógrafo Jim Weber, quien inmortalizó la reacción de Baldwin luego del accidente.

En las fotografías se aprecia que el actor está angustiado y desesperado mientras habla por celular. Otra imagen muestra a Baldwin recostado sobre sus piernas mientras se lamenta de lo sucedido.

Las imágenes fueron replicadas por medios y periodistas estadounidenses, entre ellos Piers Morgan, quien con un trino aseguró: “Un angustiado Alec Baldwin, después de que accidentalmente disparó y mató al director de fotografía en el set de su nueva película, e hirió al guionista y director. ¿Cómo diablos pudo haber sucedido esto?”

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened?

