Sin inclusión no se podrá llegar a un acuerdo de paz entre EE.UU. y Afganistán

Dan Feldman, representante especial para Afganistán y Pakistán en la administración de Barck Obama, insistió en la necesidad de incluir todas las partes involucradas en el conflicto.

En diálogo con W Radio Dan Feldman habló de cancelación de negociaciones con el Talibán en Camp David, aunque para el representante especial para Afganistán y Pakistán en la administración de Barck Obama la situación no es determinante para este proceso, si es necesario que se tenga en cuenta a todas las partes para que se pueda llegar a un feliz acuerdo. “Sin negociaciones con el pueblo afgano y con los Talibanes no se podrá llegar a un acuerdo y no se podrá llegar al fin de este conflicto”, reiteró.

Feldman aseguró que es imposible que el conflicto entre Pakistán y Estados Unidos se solucione a través de una operación militar, conclusión a la que se llegó después de hablar con los líderes de las fuerzas armadas de Estados Unidos. “Muchos líderes militares han asegurado que una victoria militar de Estados Unidos en Afganistán no podrá ser posible”, por otra parte, Dan Feldman reiteró que desde el país estadounidense se debe seguir combatiendo para que no se fortalezcan los grupos terroristas.

Por último, Dan Feldman hizo una fuerte crítica a la forma en que se llevó a cabo las negociaciones de paz por parte de Estados Unidos, pues para el exrepresentante es necesario que todas las partes involucradas en el conflicto deben estar sentadas para llegar a un mutuo acuerdo. No es posible en las negociaciones no hubiera representación del pueblo afgano y mujeres víctimas de este conflicto”.

