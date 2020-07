SpaceX posterga, otra vez, lanzamiento de minisatélites

SpaceX retrasó el sábado el lanzamiento de un cohete que debía llevar 57 minisatélites al espacio como parte de un plan para construir un sistema de internet de banda ancha global en órbita.

La compañía tuiteó que posponía la décima misión de Starlink "para ganar más tiempo para realizar testeos", y señaló que trabaja para identificar una nueva ventana de lanzamiento.

Standing down from today's launch of the tenth Starlink mission to allow more time for checkouts; team is working to identify the next launch opportunity. Will announce a new target date once confirmed with the Range