Theresa May se retira como líder del Partido Conservador británico

La primera ministra británica, Theresa May, renunció oficialmente este viernes como líder del Partido Conservador de ese país.

May dijo el mes pasado que ya no sería la líder del partido a partir del 7 de junio, después de su reunión con Sir Graham Brady, presidente del Comité 1922, formalmente conocido como el Comité Conservador de Miembros Privados de dicho partido.

May renunció al cargo de primer ministra durante una emotiva declaración de prensa, en la que aseguró estar triste por no poder aprobar el acuerdo del brexit, el acuerdo para que el Reino Unido salga de la Unión Europea, en los tres intentos que hizo al presentarlo al Parlamento.

"Creo que fue correcto perseverar incluso cuando las probabilidades en contra parecían ser altas, pero ahora tengo claro que lo mejor para el país es que un nuevo primer ministro lidere ese esfuerzo”, había dicho May.

Cuando David Cameron renunció en 2016, tras la votación del referendo en el que los británicos decidieron abandonar la UE, May se convirtió en líder del Partido Conservador y primera ministra del Reino Unido. Desde entonces, intentó negociar con los líderes de la UE un posible acuerdo para salirse del bloque de Estados europeos, pero no logró la aprobación de la Cámara de los Comunes, pese a haberlo intentado en varias ocasiones. Ni siquiera logró el apoyo de los parlamentarios de su propia colectividad política.

La primera ministra estuvo bajo una fuerte presión política para que renunciara durante los últimos cuatro meses, especialmente después de no obtener el apoyo mayoritario del acuerdo del brexit.

A partir del 10 de junio el Partido Conservador iniciará el concurso para encontrar a un nuevo líder, un proceso que se espera que termine en la última semana de julio. Por tal razón, May continuará bajo el cargo hasta que el partido elija a su nuevo líder.

Theresa Mary Brasier nació el 1 de octubre de 1956 en Eastbourne, Sussex, Inglaterra, como la única hija de un ministro anglicano. Ocupó varios cargos ministeriales en varios gabinetes a la sombra, entre 1999 y 2009 y pasó a la historia como la Secretaria del Hogar de mayor antigüedad en el país después de haber ocupado el cargo de 2010 a 2016.

Curiosamente, May hizo campaña junto a Cameron, ex primer ministro británico, para permanecer en la UE antes del referéndum celebrado en junio de 2016. Finalmente, ascendió en 2016 después de convertirse en la líder del Partido Conservador y se convirtió en la segunda Primera Ministra de toda la historia, luego de Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, después de la renuncia de Cameron el 13 de julio de 2016.