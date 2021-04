Tras ver a su hijo robando en video viral, su madre lo entregó a la Policía

En Chile ha causado sorpresa el caso de una madre que, luego de ver en redes sociales el video viral de un grupo de cinco jóvenes robando a una mujer que llegaba a su casa y darse cuenta de que uno de ellos era su hijo, decidió dar cuenta de ello a las autoridades.

La víctima del robo relató que, mientras se estaba estacionando, vio a dos individuos acercándose a ella por un lado y luego se acercaron otros tres: “me bajé del auto y les tiré gas pimienta a los dos”, relató.

Así, cuando la madre de uno de los ladrones notó que su hijo de 15 años llegó a la casa con el rostro irritado (posiblemente por el gas pimienta lanzado por la víctima), decidió confrontarlo hasta que el menor aceptó haber sido partícipe del robo.

Otras noticias internacionales:

En diálogo con el noticiero Meganoticias, la madre contó que tomó la decisión de entregarlo a la Policía y que el joven, por estas acciones, enfrentará cargos: “No creo que lo ayude a salir de lo que él hizo porque todos sabemos que hay falencias en el Sename (Servicio Nacional de Menores)”.

Además, habló de su decisión de ofrecer disculpas a la víctima: “Como mujer, me pongo en el lugar de ella, en el temor que debe haber sentido de ver a cabros chicos tirársele encima, el miedo que tiene que haber sentido de que le fuera a pasar algo (sic)”.

Finalmente, reconoció que, aunque sus disculpas quizás no resuelvan nada para la víctima, ella no puede excusar las acciones de su hijo: “Es lo único que puedo hacer como mamá, yo no estoy en la mente de mi hijo, no sé qué estaba pasando por su cabeza en esos momentos”.