Trump impondrá aranceles del 5 % a productos de México hasta fin de migración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves aranceles del 5 % a todos los productos procedentes de México a partir del próximo 10 de junio, como represalia por la crisis migratoria en la frontera, y amenazó con elevarlos hasta el 25 % si el flujo no se detiene.



"El 10 de junio, Estados Unidos impondrá un arancel del 5 % a todos los productos que vienen a nuestro País desde México, hasta el momento en que los migrantes ilegales que vienen de México, y a nuestro País, PAREN", afirmó el mandatario en su cuenta de Twitter.



El presidente indicó que "el arancel aumentará gradualmente hasta que se remedie el problema de la inmigración ilegal, momento en que los aranceles serán eliminados".



En un comunicado difundido por la Casa Blanca, Trump marcó un calendario para la subida gradual de los gravámenes si no cesa el flujo de migrantes irregulares desde México.



"Si la crisis (en la frontera) persiste, los aranceles subirán al 10 % el 1 de julio de 2019. De manera similar, si México todavía no ha tomado acciones para reducir drásticamente o eliminar el número de extranjeros ilegales cruzando su territorio hacia Estados Unidos, los aranceles aumentará al 15 % el 1 de agosto de 2019, al 20 % el 1 de septiembre y al 25 % el 1 de octubre de 2019", dijo.



Agregó que los gravámenes permanecerán en el 25 % "a menos y hasta que México detenga sustancialmente el flujo ilegal de extranjeros que vienen a través de su territorio".



No obstante, Trump señaló que si la crisis de migración ilegal "es aliviada" a través de medidas efectivas por parte de México los aranceles serán eliminados. Además, matizó que los trabajadores que lleguen de forma legal a EE.UU. podrán entrar en el país sin problema.



"Si México fracasa a la hora de actuar, los aranceles permanecerán en el máximo nivel y las compañías (estadounidenses) localizadas en México pueden empezar a regresar a Estados Unidos para fabricar sus productos y bienes", auguró el mandatario.



En ese sentido, subrayó que las empresas que se "reubiquen" en EE.UU. ni pagarán los aranceles ni se verán afectadas de ninguna manera.



En el comunicado, el mandatario afirmó que está actuando de acuerdo a las prerrogativas que tiene desde que firmó en febrero pasado una emergencia nacional ante la situación en la frontera sur del país.



Trump declaró la emergencia nacional para desviar fondos del Pentágono y del Tesoro para financiar un muro en la frontera con México, pero el viernes pasado un juez bloqueó temporalmente el desvío de ese dinero del Departamento de Defensa para erigir la valla fronteriza.



El anuncio de Trump se produce cuando está pendiente de ratificación el nuevo tratado comercial negociado con México y Canadá, bautizado como T-MEC, en los Parlamentos de los tres países.



Estados Unidos arrestó a 98.977 migrantes indocumentados en la frontera con México en abril, la mayor cifra de los últimos seis meses, de los cuales 8.897 eran menores no acompañados, informó a comienzos de mayo la CBP.