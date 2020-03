Un grupo de 59 peregrinos colombianos está atrapado en El Cairo por el coronavirus

Un grupo de 59 peregrinos salió de una parroquia en Bogotá hacia Tierra Santa. Este fin de semana debía terminar la peregrinación, pero no podrán regresar al país por varias razones: el Gobierno de Turquía prohibió el transito de vuelos internacionales y en Colombia el presidente Duque anunció que cerrarían los aeropuertos desde este fin de semana.

Jorge Valencia viajó junto a su esposa y su suegro y alcanzaron a conocer Israel y Egipto, pero quedaron atrapados en el Cairo.

Valencia explica que él es de los más jóvenes del grupo con 54 años. La mayoría son adultos mayores que necesitan medicamentos y que no llevaron de sobra a su viaje. Además, señaló que algunos de los peregrinos gastaron los ahorros de toda su vida en este viaje y no pueden darse el lujo de no volver a su trabajo en Colombia.

El grupo ya ha hablado con el Gobierno colombiano. “Nos dicen que Cancillería está pendiente de nosotros, pero no sabemos nada”, dijo Valencia y le pidió al presidente que no se olvide de ellos.

