Un niño escondido en un contenedor de basura casi muere aplastado en EE.UU.

Un niño de Florida (EE.UU.) que jugando se escondió en un contenedor de basura estuvo a punto de morir aplastado en la parte trasera del camión de recogida de residuos, de no ser porque el conductor detectó al menor en las cámaras y detuvo la operación de las cuchillas.



En el video, que fue divulgado este martes por la prensa, se ve apenas la cabeza de Elías Quezada, de 7 años, dentro del contenedor que es agarrado por el brazo robótico del camión de basura para vaciarlo con los otros desechos y aplastarlos.



"Me levantaron y me arrojaron a donde iba a ser un puré de papas", le dijo Quezada al canal 8 de Tampa, ciudad del la costa oeste de Florida.

"Estaba pensando que este podría ser el final para mí", subrayó el menor.



Su abuela, Carmen Salazar, agradeció que el conductor del camión de recogida de basuras, Waldo Fidele, estaba atento a la cámara, detectó al niño y reaccionó rápidamente.



"En un minuto salió y lo siguiente que escuchó es el sonido de la camioneta y un chico gritando", dijo su abuela Carmen Salazar.

Afortunadamente, el conductor Waldo Fidele tenía los ojos puestos en la cámara de vigilancia, algo que dijo que está entrenado para hacer con cada cubo.



El hecho ocurrió el martes pasado en el condado de Hillsborough cuando Quezada se escondió en el cubo de basura de su abuela.



Fidele, trabajador del servicio de Waste Connections, ha sido considerado un "héroe" por estar atento a su trabajo, detener la operación y llamar a la Policía.