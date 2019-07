[Video] Mujer le lanzó a un portátil a su pareja por que estaba "mirando a otras mujeres"

Bastantes incomodos terminaron los pasajeros de un vuelo de Miami hasta Los Angeles, en el que una discusión de pareja acabó en el lanzamiento de un portátil de parte de la mujer, que estaba demasiado molesta porque aparentemente el hombre estaba mirando de manera coqueta a las azafatas.

Luego de que la pareja se insultara varios segundos, el hombre se levantó de su silla y quiso irse, sin embargo, la mujer se fue detrás de él y de la ira le lanzó un computador portátil ante las miradas atónitas de los pasajeros.

Finalmente, la pareja se bajó del avión y cuando ella se devolvió a recoger su bolso, el capitán le informó que sería acusada de agresión. “Bien, lo que sea”, respondió ella mientras se iba.

hot girl summer has been postponed until further notice pic.twitter.com/FpxR61NA7G