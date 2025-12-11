Crimen Jaime Esteban Moreno: expiden orden de captura contra Paola Fernández

El juez 69 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá expidió orden de captura contra Paola Fernández, la mujer de disfraz azul.

Esto, por su presunta participación como ‘determinadora’ del crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, ocurrido en la madrugada del viernes 31 de octubre en la calle 64 con carrera 15 de la localidad de Barrios Unidos en Bogotá.

De esta manera, el juez acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación que busca vincular formalmente a Fernández a la investigación por el homicidio agravado del estudiante de la Universidad de Los Andes.

Según la Fiscalía, la mujer que aparece en los videos de las cámaras de seguridad con un disfraz de color azul habría sido la “determinadora” de la brutal golpiza que le causó la muerte a Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

Fernández sería procesada por el delito de homicidio agravado.

También se recopilaron los testimonios de varias personas que señalan a la mujer de haber instigado a Juan Carlos Suárez Ortiz y a Ricardo Rafael González para que atacaran a la víctima.

La Fiscalía, además, cuenta con las historias clínicas de los dos centros asistenciales en los que fue atendido Jaime Esteban Moreno Jaramillo, al igual que con los resultados de la necropsia que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses practicó, y en los que se advirtió que la muerte fue violenta por homicidio.

