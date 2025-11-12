Juez dijo que crimen de Jaime Esteban Moreno “es un hecho de crueldad atroz y de inhumanidad”

La juez 67 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá calificó como atroz el crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, ocurrido en la madrugada del viernes, 31 de octubre, en la calle 64 con carrera 15 de la localidad de Barrios Unidos.

La juez fundamentó la decisión de enviar de manera preventiva y temporal a Juan Carlos Suárez Ortiz, el primer procesado por el homicidio del estudiante de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Los Andes, en la crueldad con la que fue atacado.

Lea más: El video habla por sí solo, el objetivo era la muerte: abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno

Detalló que la Fiscalía General de la Nación logró con “solvencia” demostrar la inferencia razonable de autoría y participación en el asesinato de Suárez Ortiz en los hechos.

“Los videos que ruedan y que se pueden observar desde ese infortunado 31 de octubre del presente año por todas las redes sociales dan cuenta, claramente, del brutal ataque del que fue víctima Jaime Esteban Moreno Jaramillo, que en paz descanse”, dijo.

Le puede interesar Caso Jaime Esteban Moreno: envían a la cárcel a Juan Carlos Suárez, primer procesado por el crimen

Continuó su intervención asegurando que el homicidio del joven de 20 años estremeció al país.

“La muerte de Jaime Esteban nos duele a todos. Es un hecho que jamás debió suceder. Es un hecho inexplicable”, afirmó.

La juez también dijo que la víctima no se defendió ni puso resistencia, solo fue torturada, y calificó a los procesados (Juan Carlos Suárez Ortiz y Rafael Ricardo González Castro) como “insensibles”.

Lea también: Fiscalía investiga a las dos mujeres que presenciaron la golpiza contra Jaime Esteban Moreno

“La atención de toda la sociedad colombiana frente a este grave hecho no es extraña y se explica, porque obedece al dolor que causa ver a un joven totalmente indefenso a mano de dos personajes insensibles, propinándole un brutal ataque que terminó con su vida”, expresó.

Esto dijo la juez

En medio de su vehemente pronunciamiento, destacó la investigación de la Fiscalía, que no dejó duda sobre la posible responsabilidad del procesado.

“La gravedad del caso, como acertadamente lo expuso la señora fiscal delegada, no se mide únicamente por el resultado muerte, sino por la forma y las condiciones en que se produjo ese resultado, porque muertes desafortunada y tristemente se presentan cotidianamente, pero en este caso el resultado muerte no se produjo de una manera como se acostumbra a ver, sino de una manera muy particular y muy llamativa, por decirlo de alguna manera”.

La cadena de crueldad

La juez continuó señalando que los testimonios y los videos que fueron recopilados en medio de la investigación evidenciaron los agónicos momentos que vivió Jaime Esteban. Sus agresores no dejaban de golpearlo a pesar de que se ahogaba en medio de la sangre que expulsaba por boca y nariz.

“La persecución previa, el ataque conjunto, el aprovechamiento de la fecha y los disfraces de la persona, la ventaja numérica, la insistencia de golpear a quien ya estaba indefenso (…), todo ello en sentir de esta juez configura un hecho de crueldad atroz, un hecho de inhumanidad, de saña y de violencia despiadada, que refleja, además, un desprecio absoluto por la vida humana y por las normas básicas de convivencia”, expresó.

Más sobre el tema: Crimen Jaime Esteban Moreno: imputaron a Ricardo González por homicidio agravado; no aceptó cargos

También dijo que este acto de barbarie frenó para siempre no solo la vida de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, sino que destruyó a su familia.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

“Con este acto no solo se truncó la vida de este joven Jaime Esteban de 20 años, sino todos los sueños y proyectos, sus aspiraciones de llegar a ser un profesional, de trabajar en esa profesión, de formar una familia. Nada de eso, como lo dijo la Fiscalía Delegada, será posible hoy porque él fue asesinado por estas personas (…)”.

Escuche W Radio en vivo: