Caso Jaime Esteban Moreno: envían a la cárcel a Juan Carlos Suárez, primer procesado por el crimen

La juez 67 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá envió a prisión a Juan Carlos Suárez Ortiz, primer procesado por el crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, ocurrido en la madrugada del viernes 31 de octubre, en la calle 64 con carrera 15, en la localidad de Barrios Unidos de Bogotá.

Lea más: El video habla por sí solo, el objetivo era la muerte: abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno

La decisión se basó en los elementos materiales probatorios que presentó la fiscal 201, adscrita a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Engativá, Claudia Rodríguez, y con los que, según dijo, se demuestra que existe una inferencia razonable de autoría o participación de Suárez Ortiz en los hechos que rodearon la muerte del estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes.

Fueron más de 20 elementos probatorios que presentó la Fiscalía y en los que la juez argumentó su decisión.

Videos de cámaras de seguridad, testimonios, declaraciones de los uniformados de la Policía, informes judiciales, las historias clínicas de los dos centros asistenciales a donde fue trasladada la víctima y los resultados del examen de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Le puede interesar Fiscalía dice que sí hubo acuerdo entre los procesados para asesinar a golpes a Jaime Esteban Moreno

Cabe recordar que la juez detalló cómo ocurrió el crimen.

“Los hechos ocurrieron el 31 de octubre, cuando la víctima, un joven universitario que departía con amigos en un establecimiento abierto al público, fue acusada por una mujer de estar realizando presuntos actos indebidos. Tal señalamiento, sin que mediara verificación ni defensa alguna, provocó que dos hombres, entre ellos el imputado, lo persiguieran violentamente fuera del establecimiento”, dijo la fiscal en medio de la sustentación de la medida de aseguramiento intramural que pidió contra el único capturado por el crimen.

La fiscal Rodríguez señaló que se cuenta con elementos materiales probatorios contundentes que demostrarían la posible participación del procesado en los hechos.

Lea también: Fiscalía investiga a las dos mujeres que presenciaron la golpiza contra Jaime Esteban Moreno

“Se tiene la evidencia videográfica y los testimonios recaudados que muestran cómo el ciudadano Juan Carlos Suárez Ortiz, disfrazado con el rostro pintado de color rojo, aprovechó el anonimato que le brindaba su apariencia para agredir de manera brutal a la víctima, propinándole golpes contundentes con pies y manos, aun cuando nunca respondió la agresión ni ofreció resistencia alguna”.

“Un hecho de extrema brutalidad que refleja un desprecio absoluto por la vida humana”, dijo la Fiscalía.

La delegada del ente acusador señaló que había “una clara decisión de causar la muerte”.

Detalló que lo que ocurrió en la madrugada del viernes 31 de octubre demuestra los instantes de angustia y dolor que vivió la víctima.

“La persecución previa, el ataque conjunto, el aprovechamiento de la confusión, la ventaja numérica, la insistencia en golpear a quien ya estaba indefenso, todo ello configura un hecho de extrema brutalidad que refleja un desprecio absoluto por la vida humana y por las normas básicas de convivencia”, dijo la fiscal al pedir cárcel para Juan Carlos Suárez Ortiz por el crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

Más sobre el tema: Crimen Jaime Esteban Moreno: imputaron a Ricardo González por homicidio agravado; no aceptó cargos

También dijo que “el ataque no fue producto de una reacción momentánea ni de un impulso aislado. Por el contrario, el comportamiento del imputado revela una clara decisión de causar la muerte, pues después de propinarle los primeros golpes y retirarse del lugar, al observar que su acompañante continuaba atacando al joven, se devolvió para rematar la agresión, asestando nuevas patadas contra la víctima, que ya yacía en el suelo sin posibilidad alguna de defenderse”.

Juan Carlos Suárez Ortiz, fue el primer capturado por el crimen del estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo; se declaró inocente y no aceptó el delito de homicidio agravado que le imputó la Fiscalía General de la Nación.

Este el momento en que la juez envía a la cárcel a Juan Carlos Suárez

Vea algunos apartados de la audiencia:

#NoticiaW | “La muerte de Jaime Esteban nos duele a todos. Es un hecho que jamás debió suceder, un hecho inexplicable”, señaló la juez 67 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, al afirmar que la @FiscaliaCol demostró con “solvencia” la inferencia razonable… pic.twitter.com/BxtGBV3j15 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 12, 2025

#NoticiaW | Inició la audiencia en la que la juez 67 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá definirá si envía o no a la cárcel a Juan Carlos Suárez Ortiz, primer capturado por el crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, ocurrido el 31 de octubre en la… pic.twitter.com/safUnIuf1h — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 12, 2025

Escuche W Radio en vivo: