Fue sellado Before Club, el bar en Bogotá donde Jaime Esteban Moreno estuvo antes de ser asesinado

Bogotá

Este 8 de noviembre, las autoridades en Bogotá adelantaron un operativo en la localidad de Chapinero, que, según conoció W Radio en primicia, incluyó la inspección y vigilancia del bar Before Club, el lugar donde estuvo el joven Jaime Esteban Moreno antes de su asesinato.

Según fuentes consultadas por este medio, en el operativo se encontraron irregularidades sanitarias que llevaron al sellamiento del establecimiento nocturno.

Desde hace meses, Before Club había estado en la mira de las autoridades debido a las múltiples irregularidades que han encontrado allí, como el funcionamiento del lugar hasta horas que no están permitidas en la ley y exceso de ruido.

