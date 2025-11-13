Crimen Jaime Esteban Moreno | “Pocas veces he visto una necropsia con esa cantidad de golpes”: juez. Foto: captura de pantalla de la audiencia

Con la voz entrecortada, la juez 67 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá reconoció que la impresionó la crueldad de los golpes que recibió Jaime Esteban Moreno Jaramillo. Estas lesiones quedaron consignadas en el informe de necropsia expedido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del viernes 31 de octubre en la calle 64 con carrera 15, en la localidad de Barrios Unidos.

Visiblemente conmovida por la tragedia que enluta a la familia de la víctima, la funcionaria judicial señaló que la intensidad de los impactos fue contundente para causar la muerte del estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Los Andes.

Incluso aunque tenía preparado un escrito con la conclusión basada en los informes forenses, prefirió no leerlo por respeto a la familia.

Con tristeza reconoció que en su trabajo como juez pocas veces ha visto una necropsia cargada de tanto dolor causado por los golpes en las partes vitales del cadáver.

“No voy a volver a leer, por respeto también a los padres, al padre de Jaime Esteban, las graves lesiones que se describen en estos dictámenes médicos”, dijo conmovida.

“En pocas ocasiones he visto una necropsia con esa cantidad de golpes”

Añadió: “Realmente en pocas ocasiones he visto una necropsia con esa cantidad de golpes y sobre todo propinados en esas partes vitales, porque en las piernas, en las rodillas, en los pies no presenta muchas lesiones”, dijo.

La juez agregó: “Era en el pecho, en el abdomen, en la parte baja del abdomen y en la cabeza, en donde tenían que propinar los golpes para causarle la muerte”.

También dijo: “No voy a hacer lectura de un párrafo que yo había elaborado donde realmente se evidencia la brutalidad del ataque; no lo voy a hacer, como indiqué, por respeto a la sensibilidad y el dolor que están viviendo los papás y los familiares y amigos de Jaime Esteban que están escuchando esta decisión (…)”.

Las directivas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ahora deberán decidir la cárcel en la que deberá ser recluido el primer procesado por el crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

Decisión

La juez decidió imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento de reclusión.

La decisión se basó en los elementos materiales probatorios que presentó la fiscal 201, adscrita a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Engativá, Claudia Rodríguez, y con los que, según dijo, se demuestra que existe una inferencia razonable de autoría o participación de Suárez Ortiz en los hechos que rodearon la muerte del estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes.

Esto dijo la juez:

