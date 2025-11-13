“Mi hijo estaba en estado de indefensión”: padre de Jaime Esteban Moreno, asesinado en Halloween

En el pódcast Crimen y Castigo, de W Radio, conversamos con Jaime Moreno, padre de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de Los Andes que fue asesinado en Halloween.

El docente de la Universidad Distrital relató cómo fueron los hechos que desembocaron en la muerte de su hijo, y el papel que tuvieron las cinco personas involucradas en este crimen.

Dijo que no entiende por qué se dejó en libertad a las dos mujeres que, claramente, determinaron o fueron cómplices de la brutal golpiza.

Entre lágrimas, Moreno pidió justicia para que él y su familia puedan tener paz.

¿Cómo ha avanzado el caso de Jaime Esteban Moreno?

La juez 67 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá envió a prisión a Juan Carlos Suárez Ortiz, primer procesado por el crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, ocurrido en la madrugada del viernes 31 de octubre, en la calle 64 con carrera 15, en la localidad de Barrios Unidos de Bogotá.

La decisión se basó en los elementos materiales probatorios que presentó la fiscal 201, adscrita a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Engativá, Claudia Rodríguez, y con los que, según dijo,se demuestra que existe una inferencia razonable de autoría o participación de Suárez Ortiz en los hechos que rodearon la muerte del estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes.

Videos de cámaras de seguridad, testimonios, declaraciones de los uniformados de la Policía, informes judiciales, las historias clínicas de los dos centros asistenciales a donde fue trasladada la víctima y los resultados del examen de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Cabe recordar que la juez detalló cómo ocurrió el crimen.

“Los hechos ocurrieron el 31 de octubre, cuando la víctima, un joven universitario que departía con amigos en un establecimiento abierto al público, fue acusada por una mujer de estar realizando presuntos actos indebidos. Tal señalamiento, sin que mediara verificación ni defensa alguna, provocó que dos hombres, entre ellos el imputado, lo persiguieran violentamente fuera del establecimiento”, dijo la fiscal en medio de la sustentación de la medida de aseguramiento intramural que pidió contra el único capturado por el crimen.

La fiscal Rodríguez señaló que se cuenta con elementos materiales probatorios contundentes que demostrarían la posible participación del procesado en los hechos.