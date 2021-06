[Video] Repartidora de Amazon golpeó a una clienta de 67 años en EE.UU.

La joven Itzel Ramírez, repartidora de Amazon de 21 años, fue arrestada y detenida con una fianza de 100.000 dólares en su contra el pasado jueves 3 de junio tras haber atacado a golpes a una cliente de 67 años.

Según recoge el diario The New York Post, el hecho se produjo en medio de una discusión, inicialmente verbal, sobre la entrega de un paquete en Castro Valley, California (Estados Unidos). Posteriormente, según quedó captado por varias cámaras de video, la repartidora descargó una serie de golpes en la cabeza de la mujer.

Ramírez, quien también será acusada por los cargos de abuso de ancianos y agresiones que involucran graves lesiones corporales, provocó “heridas visibles en la cara y quizás una nariz rota”, según lo reveló el Departamento del Alguacil del condado de Alameda.

Ante los hechos, la empresa Amazon rechazó el suceso a través de un comunicado: “Esto no refleja los altos estándares que tenemos para los conductores que entregan nuestros paquetes. Nos tomamos estos asuntos en serio y esta persona ya no entrega paquetes de Amazon”.

SHOCKING VIDEO shows an Amazon Driver giving a 67 year old Castro Valley woman a beat down after words were exchanged. 21 year old woman arrested by Alco Sherrif…who says suspect claims self defense. @kron4news pic.twitter.com/umTVNityDi