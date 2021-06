Rocío Pino, la candidata a diputada que promete implantes mamarios

W Fin de Semana conversó con Rocío Pino, la candidata a diputada federal por el Distrito 3 Hermosillo que revolucionó no solo a México sino a las redes sociales con su propuesta llamada “Chichis (senos) para todas”. Con esta campaña, la candidata asegura que busca, en primer lugar, brindar implantes mamarios gratuitos a las mujeres que han batallado contra el cáncer de mama.

De esta manera, Pino relató a este medio que, a partir de ahí, su propuesta también va encaminada a proporcionar implantes sin costo a las mujeres transgénero y, posteriormente, a las mujeres que simplemente quieren procedimientos por motivos estéticos.

Así mismo, Pino se refirió a los comentarios que ha recibido su campaña: “Los hombres están encantados, pero la mayoría no critica a la propuesta, sino a mí por tener OnlyFans. Yo digo: hay mucho político de fiesta con el narco, el violador, el que manda a matar gente (…) a mí nada más me juzgan por eso. No se ha preparado mucho mexicano para mi propuesta chingona”.

Respecto a sus publicaciones en OnlyFans, la candidata de 33 años asegura que no publica contenidos grotescos: “Si te suscribes, encontrarás en su mayoría puros senos. Si quieres algo más explícito, (la suscripción) cuesta 250 o 500 dólares, eso depende”.

Pino, quien se hace llamar en redes como ‘La Grosera’, ha generado comentarios en México gracias a su campaña electoral, ya que aparece embarazada y desnuda acompañada de frases como “Conmigo tu voto vale por dos”, “¿Las quieres? Te las doy” o “Una mujer con chichis es una mujer empoderada”.

Por otra parte, sobre el estado de la contienda electoral, Pino respondió en W Fin de Semana: “Pasé muchos corajes durante estas semanas porque el coordinador estatal (Paco Bueno) me estuvo saboteando la campaña (…) hace casi tres semanas me enteré de que mi nombre no aparece en la boleta. Se hizo el cambio, pero él (Bueno) no lo hizo. Pero no voy a parar, no me saldré de la política y seguiré poniéndoles “bubis” a las mujeres”.