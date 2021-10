Xenofobia en España: colombiano es golpeado por agentes del metro en Valencia

En diálogo con Sigue La W, Reinaldo Lozano García, colombiano agredido en Valencia, España, aseguró que “la situación que me ocurrió aquel día fue bastante grave, por poco pierdo mi vida. Personas como estas no tienen que estar prestando un servicio a la comunidad”. Añadió que le dijeron “sudamericano de mierda y que me vaya del país. Pensé que eran mis últimos minutos de vida. Cuando hablo de esto, me altero bastante porque todavía veo a esas personas trabajando en la estación de Valencia”.

Además, indicó que la denuncia está hecha desde el 22 de agosto, pero “hasta el momento, no ha habido ninguna pronunciación”.

Según la Policía, Reinaldo estaba agresivo, por lo que tuvieron que detenerlo. Sobre esto, el colombiano respondió que “es totalmente falso. Cada dos metros hay una cámara en el metro de Valencia”, en las que “se puede ver mi comportamiento. Los buses también tienen cámaras de seguridad. Si ellos están intentando escudarse en eso, me da tristeza porque no tendrán ni una prueba de nada”.