Aplazan nuevamente audiencia contra exalcalde de Santa Marta

Una vez más ha quedado aplazada la audiencia preparatoria de juicio en contra de Rafael Martínez, exalcalde de Santa Marta, dentro del proceso que afronta por su presunta participación en los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y contratos sin el lleno de requisitos legales en la refacción de cinco puestos de salud.

La audiencia estaba programada para el 12 de mayo de 2020 de manera virtual, debido a la emergencia por Covid-19, pero uno de los abogados de Martínez no se conectó a la diligencia y por eso fue reprogramada para el próximo 3 de Julio.

“La audiencia no se le comunicó a la defensa en tiempo. Estaba programada a las 2:00 de la tarde, pero a mi correo no llegó nada, ni se me llamó telefónicamente. En cuánto al correo de mi suplente, la información llegó a las 2:53 de la tarde, es decir, una hora después. La responsabilidad es totalmente del juzgado”, aseguró Iván Cancino, abogado de Rafael Martínez.

En este proceso también se encuentran involucrados dos exgerentes y dos excontratistas de la Empresa Social del Estado ESE ‘Alejandro Próspero Reverend’.