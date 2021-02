Fiscales de Cali y sus nexos con alias ‘Mueble Fino’

El periodista Daniel Coronell, reveló el pasado fin de semana que emisarios de 'Mueble Fino' presionan a fiscales para que devuelvan millonarias sumas de dinero que habría pagado el narco para que le hicieran favores en procesos penales.

Este lunes se conoció que dentro de la investigación que se adelanta contra los funcionarios un testigo le contó a la Fiscalía que estas personas estaban dedicadas a fabricar testimonios para involucrar falsamente a terceros en procesos penales, incluso para enlodar a miembros de la misma entidad.

Los fiscales señalados de trabajar con la mafia y de montar procesos falsos son Iván Aguirre, fiscal 20 especializado, Ana Victoria Nieto, fiscal 19 de la unidad especializada, y Jorge Iván Ríos García fiscal 47 seccional en Cali.

W Radio reveló el 29 de agosto de 2019 que unidades del CTI de la Fiscalía llegaron al despacho de Aguirre, coordinador de la unidad especializada de la Fiscalía de la capital del Valle. Ese día el CTI realizó una inspección en su despacho para obtener material probatorio sobre un presunto caso de corrupción que involucraría a miembros del Gaula y altos mandos de la Fiscalía a nivel nacional.

En el 2020 la curtida fiscal, Victoria Nieto, fue citada a imputación de cargos, con medida de aseguramiento, por supuestas irregularidades en un caso de secuestro que llevó junto con el Gaula de la Policía.

En el nuevo interrogatorio el testigo confiesa a la Fiscalía que mintió en el proceso que se adelanta contra la también Fiscal Silvana Uribe, denunciada por presuntamente dar información para atentar contra la fiscal Nieto.

“Doctor, eso de atentar contra la doctora Ana Victoria Nieto Salazar es totalmente falso, eso nunca se planeó y nunca ningún miembro de la organización planeó atentado contra la doctora Silvana, eso me obligó a decirlo el doctor Iván Aguirre y la doctora Ana Victoria que me colaboraban con el principio de oportunidad (…) si yo no decía que iban a atentar contra ella no me otorgaban el principio de oportunidad”.

La fiscal Nieto es señalada de presuntamente "constreñir y manipular dos testimonios y ofrecer beneficios "para involucrar a la fiscal Silvana Uribe con un exmiembro del CTI que fue condenado por participar en un secuestro: el del empresario Juan Víctor Franklin Monsalve, en 2016.

Incluso, la fiscal Uribe denunció que su colega la quería implicar en un plan para atentar contra su vida.

El testigo, que fue capturado el 13 de enero de 2020, confesó además que por complicidad de funcionarios se escapó de la Estación de Policía donde estuvo detenido.

Denunció también que el día que lo recapturan uno de los investigadores se comunicó con el fiscal Iván Aguirre quien pidió que lo llevara a la sede la Fiscalía en Cali.

En el interrogatorio el testigo empieza a hablar sobre 'Mueble Fino'.

Testigo: Le conté que eso lo hizo una persona muy poderosa conocida como “un gitano narcotraficante al extinto jefe del cartel del norte del Valle conocido como Jair Sánchez Hernández alias ‘Mueble Fino’”

Denuncia además que está amenazado de muerte y que le prohibieron hablar:

“... Señor fiscal me están obligando a que yo diga que usted me está acosando y que no quiero hablar con usted, de todo esto está la prueba donde ella le escribe a mi abogado (...) en la entrada, aquí a la cárcel no más se fueron ustedes, la fiscal Ana lo llamó a él y le dijo que no fuera a hablar por nada del mundo con ustedes.

Fiscal: ¿el día que fuimos a entrar a la cárcel ella intervino para bloquearnos?

Testigo: (…) fue la que ordenó que no los dejaran entrar a ustedes porque ella tiene el manejo de esta cárcel (Palmira) ella es amiga de la directora.

El testigo además cuenta que enlodó injustamente en un proceso judicial a un comerciante oriundo de Huila.

Fiscal: ¿tiene usted alguna forma de identificarlo, algún soporte o de la persona que capturaron?

Testigo: si tengo un soporte porque cuando me encontraba recluido, a mi teléfono personal el señor Intendente Lozano me envía una foto de José Luis Salas y me dice: A este es el que usted debe señalar”.

“Más adelante cuando estábamos haciendo reconocimiento en álbum fotográfico me lo manifiesta la doctora Ana Victoria, el Intendente Grajales y el Intendente Acosta, eso fue en la oficina (…)

Fiscal: ¿En la oficina de quién?

Testigo: En la oficina de Ana Victoria Nieto Salazar