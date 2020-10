Fiscalía imputa cargos por irregularidades en edificio Bernavento en Medellín

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por el delito de urbanización ilegal contra el geólogo Jhon Jairo Botero Muñoz, el ingeniero civil Jorge de Jesús Aristizábal Ochoa y contra el representante legal de la Promotora Bernavento S.A. Jorge Aníbal López Acosta.

La investigación está relacionada con presuntas irregularidades cometidas en la construcción del edificio Bernavento ubicado en el sector La Loma de Los Bernal, en Medellín (Antioquia), que obligó a los ocupantes a desalojar la edificación y a su implosión por parte de la Alcaldía de Medellín.

De acuerdo con el proceso adelantado por la Fiscalía y los estudios técnicos realizados por empresas especializadas particulares, así como la administración municipal, durante la construcción que se realizó entre los años 2006 y 2010, se habrían presentado las siguientes irregularidades:

No se cumplió con las normas de sismorresistencia exigidas para este tipo de edificios.

Hubo fallas en el estudio de suelos, pues no se realizaron los suficientes sondeos para determinar la calidad del terreno, ni los estudios de calado mínimos para establecer el correcto nivel de profundidad de la cimentación de la estructura.

No se contó con los planos estructurales definitivos.

Todo lo anterior habría generado fallas no solo en estabilidad de la cuestionada obra sino también en la de otros inmuebles aledaños como en el edificio Bernalejas y un centro asistencial para el adulto mayor.

Ante el riesgo de colapso los residentes y propietarios del edificio Bernavento fueron desalojados por orden de la Alcaldía de Medellín en junio del año 2016. El 14 de junio del año 2018 la construcción fue derrumbada mediante un proceso de implosión.

Otras noticias judiciales:

La investigación evidenció además que aun teniendo conocimiento de todas las fallas estructurales la Promotora Bernavento S.A. supuestamente promovió la venta de cada uno de los 48 apartamentos, 42 cuartos útiles y 51 parqueaderos privados.

Durante las audiencias preliminares la Fiscalía destacó que los representantes legales de la obra no constituyeron pólizas de seguro que pudieran preservar en algo el patrimonio económico de las 42 familias que invirtieron en el proyecto, que a la fecha no han sido reparadas y continúan pagando créditos hipotecarios sobre apartamentos que ya no existen.

Los investigados fueron capturados por el CTI este lunes 12 de octubre y no se allanaron a los cargos imputados. López Acosta deberá responder también por el punible de estafa en masa agravada.

Los tres procesados fueron afectados con medida no privativa de la libertad por el Juzgado 4 Penal Municipal de Medellín y deberán presentarse cuando sean requeridos por el organismo acusador.

Jorge de Jesús Aristizábal Ochoa ya fue condenado a 51 meses de prisión por el desplome de la Torre 6 del edificio Space del barrio El Poblado de Medellín ocurrido el 12 de octubre del año 2013, en el que perecieron 12 personas.

Estos resultados hacen parte de la estrategia investigativa para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, desarrollada bajo los lineamientos del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.