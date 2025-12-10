Contraloría advirtió presunto detrimento en contrato del programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos

Tras una auditoria realizada por la Contraloría General de la República a la Agencia de Renovación del Territorio, el órgano de control evidenció irregularidades en el contrato de interventoría entre el Consorcio Colombia en Paz y la empresa DCO Ingeniería & Servicios S.A.S.

Dentro de los hallazgos, se pudo determinar que hubo faltas graves en el seguimiento técnico y financiero durante el proceso de supervisión por parte de la Agencia de Renovación del Territorio a contratos del programa de sustitución de cultivos ilícitos, además de pagos que no se ajustaban a los avances reales de los contratos supervisados.

La Contraloría pudo determinar que, según la cláusula cuarta, los pagos se debían realizar de acuerdo a los avances de los contratos que tenían como objeto supervisar la ejecución técnica, administrativa, financiera y jurídica de los componentes del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos en varios territorios del país.

“Sin embargo, el análisis de la supervisión reveló que los avances técnicos de dichos contratos promediaron el 59,23%, 93,67% y 44,8%, respectivamente, muy por debajo del 100% necesario para justificar el pago total”.

De acuerdo con la Contraloría, se realizó un sobrepago por 1.618 millones de pesos a DCO Ingeniería & Servicios, generando un detrimento patrimonial que afecta a los recursos destinados al desarrollo de proyectos productivos sostenibles y a la seguridad alimentaria de las familias beneficiadas por el programa de sustitución de cultivos.