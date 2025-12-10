Fiscal Camargo irá a la Corte para hablar sobre alias ‘Calarcá’ y la presunta filtración

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se reunirá con los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El eje central del encuentro es el escándalo generado por la presunta filtración de las disidencias de alias ‘Calarcá’ al Gobierno Nacional a través de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Ejército Nacional.

El encuentro se llevará a cabo en la mañana de este miércoles, 10 de diciembre.

Cabe recordar que, el pasado 24 de noviembre, la fiscal Camargo, ordenó abrir cinco líneas sobre las que deberá enfocarse la investigación por los presuntos nexos entre las disidencias de las Farc, integrantes del Gobierno y el Ejército Nacional.

Tras evidenciar que durante 16 meses no se avanzó en la investigación sobre los datos e información relevante que fue extraída de los computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos incautados a una caravana de integrantes del autodenominado Estado Mayor de bloques y frentes de las disidencias de las FARC, que fue interceptada el 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia), la jefe del ente acusador tomó medidas.

Precisamente, algunos de los elementos incautados podrían pertenecer a Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, y a otros miembros de esa estructura criminal.

Luego de ordenar la intervención inmediata en la investigación que estuvo a cargo de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín, que no avanzó en las pesquisas, a pesar de que dicha información había sido extraída y legalizada por un juez de garantías, la fiscal señaló comisionó al delegado contra la Criminalidad Organizada a nivel nacional.

Estas son las líneas de investigación:

Posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las FARC: se buscará definir si las disidencias lograron influenciar o corromper a militares o agentes de inteligencia para que trabajaran para ellos. Amenazas a la seguridad nacional: se identificará si dentro de los computadores y elementos tecnológicos había información sobre atentados y la planeación de estos. Financiación de la campaña a la Presidencia: la Fiscalía hará un rastreo para determinar si ingresaron a la campaña presidencial dineros de grupos ilegales. Alianzas entre distintos actores ilegales. Creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales.

El ente acusador también aclaró que “respecto de esta investigación, a cargo, como ya se mencionó, de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín, ha de aclararse que ni el Despacho de la Fiscal General de la Nación, ni ninguna otra dependencia de la entidad, incluida la Delegada contra la Criminalidad Organizada o la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, DECOC, superiores jerárquicos de esa funcionaria, recibió durante el transcurso de estos 16 meses reportes o copias de la información recaudada, posibles hechos, actuaciones o conductas punibles de su competencia”.

Las decisiones de la fiscal Camargo se adoptaron luego de una inspección exhaustiva a la investigación.

Con ocasión de las verificaciones realizadas en el día de hoy en Medellín, que revelan la existencia de información de la mayor gravedad en los dispositivos incautados y que no viene siendo objeto de las pesquisas, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, dispuso la intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada en el impulso de líneas de investigación sobre posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las Farc, amenazas a la seguridad nacional, financiación de la campaña a la Presidencia, alianzas entre distintos actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales”.

