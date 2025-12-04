Cinco colaboradores de las disidencias de Calarcá en Antioquia murieron tras acciones militares

En un operativo desarrollado en horas de la madrugada de este jueves, las autoridades reportaron la muerte de cinco presuntos integrantes del denominado Clan del Oriente, grupo criminal que actúa en alianza con las disidencias del Frente 36, estructura asociada a alias Calarcá.

La acción militar tuvo lugar en la vereda El Recreo, zona rural del municipio de Nariño, en el Oriente antioqueño, donde unidades del Ejército y otros organismos de inteligencia llegaron hasta un punto en el que se encontraba reunida esta facción armada.

Entre los abatidos se encuentra un reconocido cabecilla identificado como Rodrigo Arango Galeanos, alias ‘Rigo’, señalado de ser uno de los principales articuladores de la expansión criminal del Frente 36 en esa región.

Junto a él murió también un hombre conocido como ‘Farley’, quien sería uno de los responsables de coordinar alianzas logísticas y operativas entre las disidencias de alias Calarcá y el Clan del Oriente.

De acuerdo con información de inteligencia, alias ‘Rigo’ mantenía contacto directo con Carlos Alberto Herrera Arcila, alias ‘Camilo’, capturado en 2023 en la vereda Macanal del municipio de San Rafael, quien según los organismos de seguridad también lideraba procesos de expansión de economías ilícitas en Antioquia.

La operación dejó en total cinco delincuentes abatidos, entre ellos miembros del círculo de confianza del cabecilla. Todos harían parte de la estructura encargada de administrar rentas criminales, entre ellas extorsiones, control territorial y tráfico ilegal en distintos corredores rurales.