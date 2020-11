Fiscalía imputará cargos a hijo de Luis Alfredo Ramos

El 14 de diciembre la Fiscalía le imputará cargos a Esteban Ramos Maya, hijo del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, por comprar unos tiquetes para el fiscal que adelantaba un proceso contra un testigo en el caso del exmandatario.

Ramos habría comprado un tiquete de avión para que un fiscal llegará hasta Medellín, y allí adelantara una audiencia en la que el asesinado testigo Juan Carlos Araiza aceptaba que declaró falsamente en contra del exgobernador en un proceso por parapolítica.

Investigadores hallaron que en el celular del abogado del cartel de la toga, Leonardo Pinilla, más conocido como Porcino, había unas fotos de los tiquetes que fueron comprados por Estaban Ramos al fiscal.

El fiscal que llevaba el caso renunció a la entidad, tras ser trasladado a Tumaco.

Por su parte Ramos se pronunció sobre el llamado a imputación:

Desde agosto solicité al Comité Técnico Jurídico de la Fiscalía General de la Nación la revisión de mi proceso, convencido de que jamás cometí delito alguno. Hasta el momento no he tenido respuesta formal sobre esta solicitud, y pese a ello me he enterado acerca de una imputación en el mismo.

Soy respetuoso de las instituciones y acudiré a cualquier llamado con la tranquilidad de haber actuado siempre bajo el rigor de la Ley. Lamento someter a mi familia, en especial a mis hijos, a esta situación tan dolorosa, pero confío en que la justicia, apegada a la verdad, estará de mi lado.