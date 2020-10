Fiscalía niega de nuevo libertad al gobernador Aníbal Gaviria

La defensa del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien fue detenido por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros, presentó la solicitud de libertad ante la Fiscalía General de la Nación.

El ente acusador decidió no acceder a la solicitud de libertad pedida por el defensor y en favor de Gaviria Correa, e instó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para que, de manera inmediata, “presente el informe que viene pidiéndosele desde pasadas oportunidades, con indicación concreta del día en que se materializó la privación de la libertad del señor Aníbal Gaviria Correa”

Además, le pide precisar detalles de los siguientes procedimientos:

Diligencia de reseña, si se realizó. Personal a cargo de la verificación Ejercicio del control Novedades

“Así el estado de cosas, y sabiendo que para la efectividad de la medida de detención preventiva tal dirección le fue aportada al INPEC el 12 de agosto de 2020, aún no se han colmado los 120 días de privación efectiva de la libertad y por tanto, al no colmarse la condición prevista en la causal 4 del artículo 365 de la Ley 600 de 2000, válido es afirmar que no ha resulta exigible reclamar la libertad del señor Aníbal Gaviria Correa”, señala en la decisión la entidad.

