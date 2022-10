Fiscalía retiraría solicitud de imputación contra dos ex funcionarios de Álvaro Uribe

El fiscal general de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, anunció que ante la elección de nuevo jefe de ese organismo investigador se retiraría la solicitud de audiencia de imputación en el tribunal superior de Bogotá en contra de María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS, y Bernardo Moreno, ex secretario general de la presidencia, durante el gobierno de Uribe, por el caso de las 'chuzadas'.



Argumenta para el retiro que el nuevo fiscal debe evaluar nuevamente si acoge los argumentos que reposan en el expediente para imputar cargos y solicitar medida de aseguramiento contra las presuntos responsables por cuatro cargos.



El Fiscal igualmente confirmó que una hermana de la coordinadora de la Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía apareció presuntamente vinculada a la organización de 'Los Paisas', pero dijo que eso no se responsabilizaba a la funcionaria de las Fiscalía General de la Nación.