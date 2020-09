Juez declara al Club el Nogal responsable civil de la muerte de mexicano

El juzgado declaró la responsabilidad civil de la corporación club el Nogal y la sentencia se proferirá por escrito dentro de los próximos 10 días.

El ciudadano mexicano que fue hallado sin vida en la habitación en la que se hospedaba en el Club El Nogal de Bogotá.

Según el dictamen de Medicina legal el extranjero murió por intoxicación con monóxido de carbono. El análisis hecho al día siguiente del deceso de Campos Yanelli por la empresa que hasta un mes antes hacía el mantenimiento de las calderas, Metalmecánica Continental – MECON LTDA., el nivel del gas en el cuarto alcanzó las 589 partículas por millón, cuando el rango máximo permitido está entre 0 y 50 partículas por millón.

Dentro de las pruebas recogidas por la fiscalía en el proceso penal y que fueron allegadas a la juez está la declaración de Jorge Vicente Guzmán, propietario de MECON LTDA. En su testimonio, Guzmán señala que cuando visitó las instalaciones del Club para confirmar la altísima concentración de monóxido de carbono en la habitación del mexicano le llamó la atención que la chimenea de escape de la caldera había sido modificada sobrecargándola con el ducto del extractor de la lavandería y la eliminación de un dámper que controlaba el exceso de gases.

“Ese día les solicité que taparan el ducto del extractor de la lavandería e inmediatamente la emisión de gases quedó dentro del rango exigible”, se lee en la declaración de Guzmán.

Sobre este particular, La W también conoció el documento de mantenimiento general de la caldera del Club El Nogal, con fecha 25 de julio de 2014 (un mes y dos días antes de la muerte del mexicano), y que deja como pendiente el análisis de gases “debido a que en la chimenea se conectó un ducto que tiene un extractor y que no permite tener las curvas adecuadas”. En pocas palabras, la alteración de la chimenea no dejó que la firma MECON hiciera el análisis de las emisiones a pocos días de terminar su contrato con el Club El Nogal. De hecho, MECON no tenía contrato vigente con el club cuando ocurrieron los hechos, pero la administración del mismo sí llamó a los técnicos de esa firma al día siguiente de la muerte del ciudadano mexicano para realizar una revisión al sistema de evacuación de gases.