Juez que concedió libertad a Luis Carlos Restrepo dice que renuncia por amenazas en su contra

Actualización de la Noticia : De conformidad con el pronunciamiento Rad. 110016000092201200086 del 15 de diciembre del dos mil quince (2015), emitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá-Sala de Decisión Penal, y allegado a este medio; se informa que el Tribunal resolvió: “Decretar la preclusión de la indagación preliminar seguida a Carmen Johanna Rodríguez Ruiz en calidad de Juez 45 Penal del circuito Adjunto de esta ciudad.”

La Juez 45 Penal del Circuito de Bogotá, Carmen Johana Rodríguez, quien revocó la medida de aseguramiento en contra del excomisionado, explicó que renunció al cargo por razones personales y amenazas de muerte. Rodríguez contó que al comienzo, cuando tomó la decisión de revocar la medida de aseguramiento contra el excomisionado para la Paz recibió amenazas a las cuales no les quiso hacer alusión porque considera que era “hacerle caso a los delincuentes”. Pero posteriormente, dijo, tuvo una persecución de “forma vehemente”. “Han destruido mi familia, he recibido amenazas y mi familia también. Las amenazas en cualquier momento se pueden materializar, y en Colombia hay una premisa y es que la vida no vale mucho”, indicó. Agregó que debido a esas amenazas “también tomé la decisión de renunciar”. Además, aclaró que también deja el cargo porque obtuvo una beca para realizar su maestría en Derecho Penal y cambió de trabajo. “Tengo tres razones: obtuve una beca a la cual apliqué el año pasado para hacer maestría en Derecho Penal; segunda razón, tuve el privilegio de entrar a otro trabajo y tercera razón, dada la situación que uno cumple un ciclo en un trabajo”. Señaló que no abandonará el país y responderá por las investigaciones que se le adelantan. En la actualidad, en el Consejo Superior de la Judicatura y en la Fiscalía General de la Nación cursan investigaciones en contra de la juez. Rodríguez, quien concedió la libertad al excomisionado Restrepo, quien es investigado por la falsa desmovilización del Bloque Cacica La Gaitana de las Farc.