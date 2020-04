La confesión del mayordomo de la finca del embajador Sanclemente

Laureano Martínez Cortés, mayordomo de la finca del exembajador de Uruguay Fernando Sanclemente, denunció ante la fiscalía, el 24 de febrero de este año, que hombres armados ingresaron a la finca del exfuncionario y lo amenazaron.

El diario El Tiempo reveló que esta denuncia se habría hecho 12 días después de que la Policía encontró el complejo cocalero en predios de la finca Ara San Fernando.

Le puede interesar: Presidente Duque aceptó renuncia de embajador Sanclemente y le hizo un reconocimiento



"Como el 10 de septiembre de 2019, llegaron unos señores a la finca. Me dijeron que los tenía que dejar trabajar ahí. Que ellos iban a colocar algo de licores y que si no autorizaba, mataban a mi familia (...) Es por eso que autoricé el ingreso de estas personas y el mismo 10 de septiembre llegaron como unas 30 personas, todas armadas como (sic) pistolas y revólveres, y ahí comenzaron al fondo de la laguna. Yo fui como al mes y medio para mirar qué estaban haciendo. Pero no me dejaron pasar".



"¿Usted le comentó al dueño de la finca?", le preguntó un funcionario de la fiscalía a Martínez, quien respondió: "Nunca le comenté porque me tenían amenazado

"El 12 de febrero del 2020, a las 7 de la mañana, cuando entró la Fiscalía y creo que el Ejército. Ya que yo salí huyendo con mi familia por temor. En este momento me encuentro amenazado, ya que ellos creen que yo los denuncié (...) La primera amenaza fue recibida el 13 de febrero de 2020 a mi teléfono celular donde me decían que no fuera a hablar porque si no me mataban mi familia, desde ese momento boté la sim card, la cambié al otro día y me volvieron a llamar de un número privado y me volvieron a amenazar. Eso fue el 16 de febrero de 2020. Desde ese momento me fui a vivir con mi famila a XXX. El teléfono, actualmente, lo tengo sin sim card por temor. Nosotros actualmente vivimos donde un amigo pero debido a que salimos huyendo no sacamos nada de ropa y mis hijos no han podido volver al colegio a estudiar", explicó el mayordomo en el documento revelado por EL TIEMPO.

Ahora la Fiscalía evalúa la versión del trabajador de Sanclemente.

Lea también: Renunció embajador Fernando Sanclemente por hallazgo de droga en su finca

Fernando Sanclemente radicó este lunes su renuncia a la embajada, renuncia que fue aceptada por el presidente.