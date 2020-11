Las reuniones de Luis Fernando Andrade con congresistas

Durante el juicio que se adelanta contra el exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade, rindió su testimonio Juan Sebastián Correa, exasesor de la entidad.

En la diligencia Correrá dijo que tuvo conocimiento de las reuniones sostenidas entre Andrade y congresistas como el exsenador Bernardo Elías y Otto Bula, en las que se informaba sobre lo que ocurría en la ANI sobre la adición Ocaña-Gamarra.

Según el testimonio de Correa, Andrade le pedía al exsenador Elías que lo nombrara como candidato para ser ministro de Transporte en representación del partido de la U.

Por otro lado, Correa reveló que Andrade también se reunió con Roberto Prieto, quien era el gerente de la campaña de la reelección de Juan Manuel Santos.

Le puede interesar:

Dijo que en enero de 2017 se reunió con Andrade, quien supuestamente le dijo:

“Tenemos que negar los ingresos de las personas, que no debemos reconocer las comidas y que debemos hablar con el exsenador Bernardo Miguel Elías para ir en la misma línea. Cuando soy citado el 20 de febrero de 2017 a entrevista en la Fiscalía procedo a decir lo que me había adoctrinado Andrade. Me preguntan si yo he asistido a reuniones o comidas con el senador Bernardo Elías y, según lo inculcado por Andrade y la garantía que me daba que no iba a pasar nada, yo me sostengo en la mentira y manifiesto que nunca se ha sostenido una cita por fuera de la ANI”, explicó el testigo.