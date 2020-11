Me sorprende que a estas alturas intenten criminalizar a 'Santrich': Enrique Santiago Santiago afirmó en La W que si las grabaciones de Jesús Santrich no llegaron fue porque la Fiscalía no las quiso entregar a la JEP y no porque no se solicitaron.

Sería increíble que el responsable de esa grave agresión a la paz quedara impune: Enrique Santiago, asesor jurídico del Acuerdo de Paz, sobre el caso de Jesús Santrich. Foto: Getty Images / JUAN BARRETO