No teníamos conocimiento de las chuzadas por miembros del Ejército: fiscal General

“Es una información que la Fiscalía no tenía y que se conoce con los medios. Esta mañana me comuniqué con el ministro de Defensa a quien le pregunté que si era cierto que había una investigación interna y me informó que sí." dijo el fiscal.

Informó que hoy inicia la investigación formal por estos hechos.

"Me han confirmado que hubo una diligencia que fue ordenada por una magistrada de la Corte Suprema, esto es indicativo que se trata de una investigación contra un aforado constitucional, es decir, un senador o representante (...) procede que en algunos casos la Procuraduría pueda servir de apoyo".

Informó también que en lo que tiene que ver con el micrófono hallado en la Corte Suprema de Justicia se iniciaron las respectivas indagaciones.