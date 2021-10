Tras denuncias por dos micos en la reforma a la justicia, el proyecto fue modificado

Hace algunos días se denunció que en el proyecto de reforma a la justicia que se tramita en el Senado de la República se incluyeron dos micos: uno de ellos señalaba que no se necesitaría el título de abogado para ser nombrado fiscal o procurador, mientras que el otro le daba la facultad a la Comisión de Acusación de juzgar a los jefes de los entes de control.



Sin embargo, luego de las alertas, ambas propuestas fueron eliminadas de la ponencia para el segundo debate en la plenaria de la cámara alta.



“Para ser elegido fiscal general de la Nación se requiere ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio; no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; tener título universitario de abogado con experiencia profesional mínima de 10 años y con experiencia profesional simultánea y/o complementaria no menor a 10 años en ciencias sociales, humanas, económicas, financieras, administrativas o como docente universitario por el mismo tiempo. Además, deberá contar con posgrado en derecho penal o afines”, dice el nuevo texto.

Y en cuanto a lo requisitos para nombrar al procurador general de la Nación, así quedó el articulado: “tener título universitario de abogado con experiencia profesional mínima de 10 años y experiencia profesional simultánea o complementaria no menor a 10 años en ciencias sociales, humanas, económicas, financieras, administrativas o como docente universitario por el mismo tiempo”.



“Es evidente que alguien que no cumple los requisitos establecidos hoy quiere que se cambien para poder aspirar a estos cargos. Adicionalmente, mantienen el cambio a un sistema de cooptación para la elección de magistrados”, señaló la representante Juanita Goebertus.



Además, se acogió la propuesta del representante liberal, Juan Carlos Lozada, de eliminar el artículo que le daba el poder a la Comisión de Acusación de juzgar a los jefes de los organismos de control.