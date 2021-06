Tribunal rechaza tutela contra el fiscal por extinción de dominio a vehículos

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó una tutela que buscaba que se ordenara al fiscal general Francisco Barbosa pedir disculpas públicas y abstenerse de aplicar extinción de dominio a vehículos utilizados para bloquear vías en medio de las protestas.

Para la alta corporación, el demandante no interpuso el recurso judicial en nombre propio, sino en nombre de colombianos en general y no demostró ser dueño de ningún vehículo.

“..es necesario que el demandante demuestre una afectación a sus derechos fundamentales y en particular, de conformidad con los hechos y las pretensiones, se observa que no le asiste un interés jurídico directo al tutelante, toda vez, que en el expediente no reposa prueba alguna para demostrar que su actuar en nombre de otras personas esté legitimado; siendo esto así mal haría el juez constitucional en pronunciarse respecto de la presunta vulneración de garantías fundamentales, cuando la parte activa no es titular de los derechos reclamados”. Señala el fallo.