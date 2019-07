ANLA suspende piloto de Fracking en Santander

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales anunció que Ecopetrol no podrá continuar con el proceso de otorgamiento de la licencia ambiental para el piloto de Fracking que tiene esta compañía en Santander.

Este trámite que hoy queda suspendido inició en marzo del 2018, año en que la autoridad inició el proceso de evaluación para el otorgamiento de la licencia a Ecopetrol, esta con el el fin de permitir una explotación de Fracking.

La Anla argumenta que durante la evaluación que estaba realizando el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 3004 de 20131 y la Resolución 90341 del 27 de marzo de 2014, normas que dictaban los requerimientos mínimos de experiencia, e investigación científica que se deben tener en el país para hacer cualquier tipo de trámite relacionado con el fracturamiento hidráulico.

Es por esta razón que la ANLA no podrá continuar con el proceso porque no tiene una normativa técnica legal que le permita corroborar que las medidas de manejo que deben ser incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental, “no podría determinar si es viable o no el otorgamiento de la licencia ambiental requerida para los nuevos proyectos de yacimientos no convencionales”, cita el comunicado.

