Triangulación planetaria entre Mercurio, Júpiter y Saturno podrá verse en el cielo

Desde el sábado 9 de enero y hasta el martes 12 de este mes, los aficionados a la astronomía podrán observar la triple conjuncion entre Júpiter, Saturno y Mercurio.

Después de la puesta de sol y durante unos 45 minutos se podrá ver a los tres planetas juntos y será visible solo después del atardecer sobre el horizonte al observar hacia el oeste. Cabe recordar que Júpiter se podrá ver fácilmente a simple vista, Saturno y Mercurio serán más difíciles de encontrar.

“Desde el anochecer del sábado, el planeta Mercurio parecerá pasar primero por Saturno y luego por Júpiter a medida que se aleja del horizonte, visible cada noche bajo en el oeste y poniéndose antes de que termine el crepúsculo vespertino”, escribió la Nasa en su página web.

Este fenómeno sucede cuando tres planetas coinciden en el cielo durante un lapso de tiempo. En este caso, los planetas se alinearán así: Mercurio a la izquierda de Saturno y Júpiter situado justo encima de Saturno, como muestra la imagen compartida por la cuenta de Twitter (@SPACEdotcom).

Don't miss Jupiter, Saturn and Mercury shine in a triple-conjunction this weekend https://t.co/z6XCWyAAak pic.twitter.com/yF2yYETiaf