100 niños desertaron de un colegio en Montería por falta de conectividad

En diálogo con Sigue La W, Edgardo Ganem, coordinador de la Institución Educativa Juan XXIII con sede en El Vidrial y El Floral, afirmó que carecen de “los elementos mínimos para trabajar en la virtualidad. Casi dos años que llevamos con la pandemia, los alumnos tienen muchos problemas con la conectividad. En la sede El Floral, la exministra de las TIC, Karen Abudinen, inauguró un centro con apenas 10 megas que solo sostiene cinco computadores. Al menos tienen internet, pero no pueden utilizar los equipos por temas de inseguridad y porque los computadores deben ser sometidos a una póliza, pero no están amparados bajo esta. La rectora me ha dicho que no puede entregarlos”.

“En El Vidrial no tenemos internet, era subsidiado por la Secretaría de Educación de Montería, pero hasta febrero de 2020, cuando se acabó el contrato, tuvimos” conectividad. “Es triste ver cómo niños que están a 5 minutos del casco urbano tienen problemas para la conectividad", finalizó.

Lea también:

Cerca de 100 niños de los 300 que estaban matriculados en la Institución Educativa, sede El Vidrial de Montería, habrían desertado en medio de la pandemia debido a la falta de computadores e internet.

Para esa zona también se había prometido conectividad, luego de que la entonces ministra de las TIC, Karen Abudinen, hiciera efectiva la entrega de 40 computadores portátiles, mismos que hoy se están deteriorando por falta de uso. Además, no contarían con la póliza de seguro que los protege de daños.