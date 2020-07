Alarmante cifra de capturas represadas en Bucaramanga por hacinamiento en estaciones

Desde que inició el año 2020 al día de hoy hay un total de 360 capturas represadas por operativos que ha hecho la Policía de Bucaramanga.

Estas órdenes represadas se debe a varias circunstancias, la primera; el hacinamiento del 400% que hay en las 9 estaciones de Policía y la segunda, por la situación de la pandemia, en el que si algún capturado llega a resultar contagiado de COVID-19, las autoridades podrían verse perjudicadas por la salud pública.

"Hay un hacinamiento del 420% es complejo, pese a que ya se tienen las órdenes de captura de 360 delincuentes, las autoridades judiciales no dan las ordenes de capturas, hasta que la Alcaldía no tenga un sitio dispuesto para poder llevar a estas personas y que no se vean contaminadas con covid, esa es una de las limitaciones en este momento", dijo el general Luís García.

En varios operativos de intentos de sicariatos y homicidios que se han ejecutado esta semana, la Policía ha capturado a personas que ya tenían una orden por diferentes delitos.