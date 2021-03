Alcalde Dau dice que "comprometió cargo" en el Distrito a recomendado de una ministra

No para la polémica en Cartagena por la filtración de audios del alcalde William Dau en los que habla de recomendados en puestos de orden de prestación de servicios. Este viernes se conoció un nuevo audio en el que Dau reconoce que una ministra le pidió un cupo en el Distrito para un recomendado.

“Si había un cupo, un cupo que yo había apartado porque me lo pidieron de Bogotá, una ministra de muy alto cargo: era para el hijo de un señor que se jubilaba sin tacha alguna en su hoja de vida. Y me lo pidió la ministra y yo le dije; con gusto vamos a ver de los cupos que queden voy a dar uno”, se le escucha a Dau en un audio enviado a una mujer que le solicitaba un cargo para su hijo.

El mandatario señala a la destinataria del mensaje que “la hoja de vida de tu hijo, no me llegó a mí sino a Cynthia y de una manera arbitraria, sin hablar conmigo, cogió la hoja de vida de tu hijo y fue a talento humano, donde ya tenían lista la hoja de vida que yo le había prometido a la ministra y dijo: “está es la hoja de vida que manda el alcalde” y cambió y puso la de tu hijo. Sí la hoja de vida de tu hijo me hubiera llegado a mí antes yo lo hubiera podido ubicar en otro sitio, pero ese cargo ya estaba comprometido”.

Hasta ahora no se conoce de qué ministra se trataría, pero lo que sí se pudo establecer es que se trataría de una OPS en el Cuerpo de Bomberos de Cartagena, en la que la exprimera dama Cynthia Pérez había sugerido el nombre de alguien que le había pedido que lo ayudar a entrar al cuerpo de bomberos.

Este nuevo audio, revelado inicialmente por Revista Metro, se conoce en medio de la polémica por otra nota de voz en la que el mandatario cartagenero trata de “malandrina y abusiva” a Pérez, quien fuera su gerente de campaña y mano derecha en el arranque de gobierno.