Alcalde de Cartagena trata de “malandrina” a quien fue su mano derecha

Un audio de más de cuatro minutos enviado por el alcalde de Cartagena William Dau a su exprimera dama y mano derecha Cynthia Pérez Amador evidencia que esa relación está completamente fracturada.

En la grabación, revelada por el portar Revista El Metro, Dau tilda de Pérez Amador de malandrina, que es como él llama a los corruptos, y además la señala de estar pidiendo puestos por OPS en el Distrito a nombre de él.

“La próxima vez que me entere que tú estás hablando con los miembros de mi gabinete buscando OPS y que no me digan a mí y que digan que es de parte mía o que son para mis seguidores, o que trata de conseguir que alguien de la administración contrete una ESAL te voy a exponer públicamente como la malandrina que estás resultando. Estás resultando igual que los demás, deja de estar diciendo que yo quiero que seas la próxima alcaldesa”, le dice el mandatario a quien era hasta hace poco su mano derecha y quien fue su gerente de campaña.

Más adelante, Dau le advierte que le falta mucho para ser su escogida por él como su candidata.

“Te falta mucho, mucho y no solo en educación y en preparación profesional, a ti te falta mucho en ética, en principios, ahí te falta mucho”, indicó.

Aunque la trata de “abusiva” y de tener un apetito “voraz por la burocracia”, al final de la grabación el mandatario le advierte a Pérez que aún la aprecia, pero que no la puede regresar a su equipo por estas actuaciones de las que la señala.

Pérez debió apartarse de la Administración en medio de una investigación que le adelanta la Fiscalía por presunta falsedad en dos de los documentos que anexó a su hoja de vida para ser contratada como asesora del alcalde Dau.